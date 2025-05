Це свої: як коти розпізнають власників

Коти здатні впізнавати своїх господарів не лише за зовнішністю чи голосом, а й за запахом — причому, як з’ясували науковці, переважно за допомогою лівої ніздрі. Ці тварини завжди вирізнялися незалежним характером, що часто ускладнює вивчення їхньої поведінки.

Коти самостійні й обережні, що робить наукові експерименти з ними значно складнішими порівняно з іншими свійськими тваринами, такими як собаки. Про це свідчить дослідження, яке опублікували в PLOS One, пише The New York Times.

"Коти здатні розуміти багато речей не гірше за собак, просто вони це не демонструють відкрито. Їхня поведінка значно стриманіша", – пояснює професор зоотехніки Хідехіко Учіяма.

Попри складнощі, дослідникам вдалося залучити до експерименту 30 котів. Вони вивчали реакцію тварин на запахи, які були зібрані ватними паличками з тіла їхніх власників (за вухами, між пальцями та під пахвами), а також із тіла сторонніх людей, які не мають домашніх тварин.

Кожному коту пропонували понюхати зразки з ароматом господаря, незнайомця, а також контрольні палички без запаху. Виявилося, що коти довше вивчали запахи незнайомців, що може свідчити про впізнавання господаря за запахом.

Цікаво, що знайомі запахи коти частіше сприймали лівою ніздрею, тоді як для нових чи потенційно тривожних — використовували праву. Такий розподіл відповідає попереднім даним про собак, де також виявлено подібну асиметрію нюху.

"Ліва ніздря активується на знайомі запахи, права — на нові або емоційно значущі. Це може свідчити про зв'язок нюху з функціонуванням мозку, зокрема — про роль правої півкулі в обробці сигналів тривоги", — зазначає Учіяма.

Однак дослідник поведінки тварин Каро Сіракус, який не брав участі в експерименті, закликає обережно трактувати висновки, адже активність мозку тварин під час дослідження не відслідковували.

Попри це, він вважає результати значущими: "Це справді важливе відкриття, навіть якщо воно здається очевидним. І велика заслуга дослідників у тому, що їм вдалося залучити до дослідження аж 30 котів — зазвичай ці тварини не дуже охоче співпрацюють із вченими".

