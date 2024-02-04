Що робити, щоб в горіхах не завелась міль: корисні поради

Всі ми любимо горіхи: грецькі, ліщину, арахіс, кеш'ю... Але знаєте що? Ці ласощі обожнює і горіхова міль, або метелик вогнівка. Зберігайте горіхи правильно, і тоді вони завжди будуть свіжими та смачними!

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Не купуйте горіхи про запас. Краще купувати невелику кількість і вживати її протягом 1-2 місяців. Регулярно перевіряйте горіхи, які ви зберігаєте. Якщо ви помітите будь-які ознаки молі, негайно вживайте заходів, пише prostoway.

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Самі метелики не їдять горіхи, але їх личинки дуже ненажерливі. Вони можуть жити як в очищених ядрах, так і всередині шкаралупи.

На жаль, такі горіхи вже не врятувати. Навіть якщо ви переберете їх, сліди життєдіяльності молі (фекалії, яйця, лушпиння) все одно залишаться.

Як попередити появу горіхової молі?

Зробіть ретельне прибирання. Перевірте всі шафи та полички, де ви зберігаєте горіхи. Видаліть всі крихти та пил, адже це може бути їжею для личинок молі.

Перевірте всі шафи та полички, де ви зберігаєте горіхи. Видаліть всі крихти та пил, адже це може бути їжею для личинок молі. Використовуйте засоби, що відлякують міль. Це можуть бути спеціальні секції для зберігання горіхів, лавровий лист, гвоздика, часник або ефірні олії.

Це можуть бути спеціальні секції для зберігання горіхів, лавровий лист, гвоздика, часник або ефірні олії. Зберігайте горіхи в герметичних контейнерах. Це допоможе захистити їх від молі та інших шкідників.

Часом горіхи можуть виявитися гіркими, але не варто їх викидати чи повертати у магазин. Волоські горіхи можна зробити апетитними та придатними до вживання.

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