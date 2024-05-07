Археологи знайшли у пустелі 3500-річний єгипетський королівський будинок (фото)

Єгипетська археологічна місія виявила руїни 3500-річного "королівського укріпленого місця відпочинку" на археологічній ділянці Тель-Хабва в археологічній зоні Північного Синая.

Побудована з глиняної цегли, будівля, ймовірно, є одним із королівських палаців, розташованих біля Східних воріт Єгипту. Вона, ймовірно, була збудована для розміщення давньоєгипетських сил, а можливо, й королівської сім'ї під час правління Тутмоса III (1479–1425 рр. до н.е.). Про це повідомляє Міністерство туризму та старожитностей Єгипту.

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Тутмос III, також відомий як Тутмос Великий, правив з 1479 р. до н.е. до своєї смерті у віці 56 років у 1425 р. до н.е. Він відомий своїми численними військовими походами, які значно розширили Єгипетську імперію.

Картуші Тутмоса III. Джерело: facebook.com/tourismandantiq

Руїни 3500-річної «королівської зони відпочинку». Джерело: facebook.com/tourismandantiq

Синайська пустеля була одним із регулярних маршрутів єгипетських військ, які прямували до східного Середземномор'я. З королівським палацом, де проживав король, місце, очевидно, було стратегічно важливим для розміщення та поповнення військ, які подорожували через Синай на шляху до військових кампаній.

Архітектурний дизайн старої будівлі на Синаї та рідкість черепків кераміки, знайдених усередині, припускають, що вона служила місцем відпочинку королів. На думку дослідників, фараон міг використовувати цю споруду під час своїх військових походів для розширення єгипетської імперії на схід.

Планування будівлі складається з двох послідовних прямокутних залів і кількох суміжних кімнат. Головний вхід, розташований з північної сторони, веде до першого залу, фланкованого трьома вапняковими колонами.

Датування будівлі було визначено за допомогою аналізу стратиграфічного шару, фрагментів кераміки, знайдених неподалік, і виявлення двох журавлів з написами ім'я Тутмоса III.

Нагадаємо, археологи виявили місце смерті першого римського імператора.

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