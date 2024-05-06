Антикварні книги можуть бути отруйними: на що звернути увагу

Ми рідко сприймаємо книги як небезпечні предмети. Проте деякі з них містять елементи, настільки шкідливі, що потребують ретельного вивчення перед тим, як потрапити на полиці публічних бібліотек, книжкових магазинів чи навіть приватних будинків.

Проєкт "Отруйна книга" – це спільне дослідження Вінтертурського музею, саду та бібліотеки та Делаверського університету, яке каталогізує такі книги. Їх цікавить не зміст, написаний на сторінках, а фізичні компоненти самих книг, зокрема кольори обкладинок.

Нещодавно проєкт вплинув на рішення вилучити дві книги з національної бібліотеки Франції. Причина – їхні яскраво-зелені тканинні обкладинки викликали підозру щодо вмісту миш'яку, пише ScienceAlert.

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Які старі книги можуть бути небезпечними:

Зелений колір: У 19 столітті для фарбування тканинних обкладинок книг часто використовували зелений колір Шеєле, який містив миш'як. Цей пігмент був дешевим і яскравим, але з часом тьмянів і виділяв отруйний миш'як.

Червоний колір: Кіновар, яскраво-червоний пігмент, який використовували протягом тисячоліть, містить ртуть. Вплив ртуті може призвести до отруєння.

Жовтий колір: Хромат свинцю, жовтогарячий пігмент, який був популярним у вікторіанську епоху, також токсичний. Проте книги з жовтими обкладинками викликають менше занепокоєння, адже хромат свинцю погано розчиняється.

Що робити, якщо ви знайшли стару книгу з підозрілою обкладинкою?

Вам навряд чи загрожує небезпека, якщо ви просто торкнетеся або прочитаєте книгу. Якщо ви регулярно працюєте з такими книгами, одягайте рукавички та не торкайтеся обличчя. Після роботи з книгою ретельно вимийте руки.

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