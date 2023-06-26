Три кімнатні рослини, які зможе виростити кожен

Кімнатні рослини можуть освіжити ваш житловий простір, покращити якість повітря та створити комфортнішу та приємнішу атмосферу. Однак не за всією рослинністю легко доглядати; ба більше, деякі вимагають багато уваги, терпіння та досвіду. UAportal підготував список трьох невибагливих кімнатних рослин, які зростатимуть у вашій оселі без особливих зусиль навіть у недосвідчених власників.

Потос

Потос або диявольський плющ – це витривала рослина, яка може рости без регулярного догляду, поливу та частого підживлення. Потос пристосовується як до яскравих, так до слабких умов освітлення. Він відомий своїм довгим, серцеподібним листям зеленого чи жовтого відтінків зі строкатими візерунками.

Це ідеальний вибір для зайнятих людей, які хочуть насолоджуватися красою кімнатних рослин, не витрачаючи при цьому багато часу на догляд. Диявольський плющ можна поставити на полицю, стіл або в підвісний кошик, і він легко розмножується стебловими живцями. Потос також є природним очищувачем повітря.

Зміїна рослина

Змієлисник або тещин язик – витривала сукулентна рослина з вертикальним, мечоподібним листям зеленого, жовтого або строкатого кольору. Вона здатна переносити посуху, нестачу світла та перепади температур. Ця рослина ідеально підходить для спалень, офісів та віталень, оскільки вона виробляє кисень у нічний час та покращує якість сну. До того ж змієлистик володіє своїми очищувальними властивостями, адже може поглинати такі токсини, як бензол, формальдегід і ксилол. Рослину можна посадити в горщик або декоративний плантатор, а розмножити – поділом кореневища або посадкою листових живців.

Занзібарська перлина

Занзібарська перлина або рослина вічності – це тропічна кімнатна рослина з блискучим, восковим листям та скульптурним зовнішнім виглядом. Вона повільно росте та може вижити при слабкому освітленні, сухому повітрі та нечастому поливі. Рослину вічності часто вибирають для офісів, вестибюлів та готелів, адже вона має неймовірний вигляд, попри те, що не потребує ретельного догляду.

Занзібарська перлина також відома своїми очищувальними властивостями, тому що здатна знешкоджувати такі токсини, як толуол, ксилол і хлороформ. Вона розмножується поділом кореневища або стебловими живцями. Рослину можна посадити в декоративний горщик або сучасний плантатор.

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