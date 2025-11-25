Цукрозамінники: що ви п"єте насправді?
Солодке хочеться всім. І поки дієтологи сперечаються, виробники тихенько додають "нулькалорійні" підсолоджувачі всюди — від йогуртів до "фітнес-батончиків".
Але що робиться в тілі після цих "безневинних" Е-добавок?
Сахарин (Е954)
Його додають в дієтичні напої, жуйку, таблетки-цукрозамінники.
Але він потенційний канцероген, має вплив на гени, пов’язані з онкопроцнсами, порушення мікробіоти.
Аспартам (Е951)
В напоях "лайт", жуйки, десерти "0 калорій".
Теж проблемний: розпадається до метанолу та нейроактивних амінокислот → можливі головні болі, нейротоксичність, ризики для мозку. Має статус "можливо канцерогенний".
Фруктоза (кристалічна, та, яку додають в солодощі та солодкі напої)
Всі продукти для діабетиків, на жаль, більшість сиропів.
Дуже проблемна: сприяє стеатозу (наклпиченню жиру а печінці), прискорює атеросклероз та подагру. Безпечна — лише в ягодах та фруктах, а не в порошку.
Еритрит (Е968)
Ех, здавалось, от воно: і солодко, і безпечно; він у кето-солодощах, батончиках, шоколаді "без цукру".
Проблеми теж має: коли його забагато у крові (це коли сиплять а тістечка, напої), тотпов’язаний з ризиком тромбозів та агрегацією тромбоцитів. Ну прикро ж.
Сукралоза (Е955).
Цей замінник цукру на ринку вже 40 років.
Хвалений і нас запевняли, що безпечний.
Клали в Zero-напої, протеїнові батончики, йогурти "без цукру".
Також проблемна:
у кишечнику утворює сукралозу-6-ацетат, яка:
- робить кишечник проникним ("leaky gut"),
- пошкоджує ДНК,
- активує запалення,
- блокує CYP1A2 і CYP2C19 → порушує метаболізм ліків.
Тобто геть не годиться. Ось стаття.
Стевія
Додають в чаї, десерти, підсолоджувачі "натуральні".
Плюси: рослинне походження, не підіймає глюкозу.
Мінуси має теж, на жаль: у високих дозах можливі гормональні ефекти (антиандрогенна дія), здуття, гіркуватий присмак. Часто змішують з еритритом → "комбо-ефект".
Алюллоза (Allulose / psicose) -- дуже модний замінник цукру, всі про нього говорять, останній "писк" у підсолоджувачах.
Додають у фітнес-десерти", протеїнові батончики, сиропи.
Плюси: мінімальний вплив на глюкозу та інсулін, низька калорійність.
Мінуси: у великих дозах (наприклад, коли кладуть в домашні тістечка) → здуття, діарея; крім того, даних про довгострокову безпеку поки мало.
ПІДСУМОК
Цукрозамінники, друзі -- "така собі" солодка заміна.
Одні з них ушкоджують ДНК, інші — печінку або судини, треті — мікробіоту.
Тому вноді чайна ложка нормального цукру — менше зло, ніж "чарівний нуль калорій".
Всім -- гарного дня, а ввечері -- спокійної ночі і ....чашечку травʼяного чаю, можна з малеееенькою ложечкою меду
Додам: цукор і мед (менше) піднімають рівень глюкози. Щоб уникнути негативних впливів -- зʼїли/випили трохи чогось "глюкозного" -- порухайтеся!
"Поїли (попили) -- походили!"
У моєму ТГ під цим постом -- ціла дискусіяна тему підсолоджувачів:
- мальтодекстрин
- кленовмй сироп
- сироп топінамбуру
- сироп агави
- цикламат