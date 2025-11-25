Цукрозамінники: що ви п'єте насправді?

Солодке хочеться всім. І поки дієтологи сперечаються, виробники тихенько додають "нулькалорійні" підсолоджувачі всюди — від йогуртів до "фітнес-батончиків".

Але що робиться в тілі після цих "безневинних" Е-добавок?

Сахарин (Е954)

Його додають в дієтичні напої, жуйку, таблетки-цукрозамінники.

Але він потенційний канцероген, має вплив на гени, пов’язані з онкопроцнсами, порушення мікробіоти.

Аспартам (Е951)

В напоях "лайт", жуйки, десерти "0 калорій".

Теж проблемний: розпадається до метанолу та нейроактивних амінокислот → можливі головні болі, нейротоксичність, ризики для мозку. Має статус "можливо канцерогенний".

Фруктоза (кристалічна, та, яку додають в солодощі та солодкі напої)

Всі продукти для діабетиків, на жаль, більшість сиропів.

Дуже проблемна: сприяє стеатозу (наклпиченню жиру а печінці), прискорює атеросклероз та подагру. Безпечна — лише в ягодах та фруктах, а не в порошку.

Еритрит (Е968)

Ех, здавалось, от воно: і солодко, і безпечно; він у кето-солодощах, батончиках, шоколаді "без цукру".

Проблеми теж має: коли його забагато у крові (це коли сиплять а тістечка, напої), тотпов’язаний з ризиком тромбозів та агрегацією тромбоцитів. Ну прикро ж.

Сукралоза (Е955).

Цей замінник цукру на ринку вже 40 років.

Хвалений і нас запевняли, що безпечний.

Клали в Zero-напої, протеїнові батончики, йогурти "без цукру".

Також проблемна:

у кишечнику утворює сукралозу-6-ацетат, яка:

робить кишечник проникним ("leaky gut"),

пошкоджує ДНК,

активує запалення,

блокує CYP1A2 і CYP2C19 → порушує метаболізм ліків.

Тобто геть не годиться. Ось стаття.

Стевія

Додають в чаї, десерти, підсолоджувачі "натуральні".

Плюси: рослинне походження, не підіймає глюкозу.

Мінуси має теж, на жаль: у високих дозах можливі гормональні ефекти (антиандрогенна дія), здуття, гіркуватий присмак. Часто змішують з еритритом → "комбо-ефект".

Алюллоза (Allulose / psicose) -- дуже модний замінник цукру, всі про нього говорять, останній "писк" у підсолоджувачах.

Додають у фітнес-десерти", протеїнові батончики, сиропи.

Плюси: мінімальний вплив на глюкозу та інсулін, низька калорійність.

Мінуси: у великих дозах (наприклад, коли кладуть в домашні тістечка) → здуття, діарея; крім того, даних про довгострокову безпеку поки мало.

ПІДСУМОК

Цукрозамінники, друзі -- "така собі" солодка заміна.

Одні з них ушкоджують ДНК, інші — печінку або судини, треті — мікробіоту.

Тому вноді чайна ложка нормального цукру — менше зло, ніж "чарівний нуль калорій".

Всім -- гарного дня, а ввечері -- спокійної ночі і ....чашечку травʼяного чаю, можна з малеееенькою ложечкою меду

Додам: цукор і мед (менше) піднімають рівень глюкози. Щоб уникнути негативних впливів -- зʼїли/випили трохи чогось "глюкозного" -- порухайтеся!

"Поїли (попили) -- походили!"

У моєму ТГ під цим постом -- ціла дискусіяна тему підсолоджувачів:

- мальтодекстрин

- кленовмй сироп

- сироп топінамбуру

- сироп агави

- цикламат