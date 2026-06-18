Рецепт ідеального сніданку

Скучили за моїми сніданками?

Інгредієнти:

• Яйця — 3-4 шт.

• Сіль та перець

• Круглий лаваш

• Кетчуп або томатна паста

• Твердий сир

• Помідор

• Броколі

P.S. Беріть інгредієнтів стільки, скільки душа забажає))

Спосіб приготування:

1. Збийте яйця, додайте сіль й перець та влийте їх на пательню.

2. Покладіть на підсмажений омлет шматок лаваша та змастіть його томатною пастою або кетчупом.

3. Покладіть на лаваш скибки помідора та броколі, а також посипте це все натертим сиром.

А що ви їсте на сніданок?