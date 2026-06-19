Мініоладки з полуницею: смачний літній сніданок

Нарешті ліііто, тому готую справжні літні оладки — з полуницею!

Інгредієнти:

• Яйця — 2 шт.

• Білий йогурт — 180 мл

• Борошно — 120 г

• Розпушувач — 1/2 ч.л

• Ванільний цукор — 1 ч.л

• Полуниця

Спосіб приготування:

1. Змішайте йогурт, яйця, ваніль, борошно та розпушувач.

2. Наріжте полуницю на товсті кружальця. Занурте кожне кружальце в тісто та відправте смажитися на пательню.

3. Смажте на малому вогні з кожної сторони до золотистого кольору.

Я прикрасив страву ягодами, цукровою пудрою та додав мед)