Здобула 415 нагород і поставила рекорд: п'ять фактів про Вітні Х'юстон

Вітні Х'юстон – легендарна американська співачка, актриса та продюсер, яка прославилася у 1980-х та 90-х роках. Її потужний голос та динамічна присутність на сцені зробили її справжньою іконою музичної індустрії.

Хоча багато людей знайомі з її хітовими піснями та незабутніми виступами, є ще кілька менш відомих фактів про Вітні Х'юстон, які напевно здивують. UAportal підготував список із п'яти цікавих фактів про Вітні Х'юстон.

Х'юстон стала першою жінкою, яка дебютувала на першому місці в чарті Billboard 200

Дебютний альбом Х'юстон зі своєю назвою вийшов у 1985 році і швидко став комерційно успішним. Він був настільки популярний, що дебютував на першому місці в чарті Billboard 200, зробивши Х'юстон першою жінкою, якій вдалося досягти такого успіху. Альбом залишався на вершині чарту 14 тижнів поспіль і включав такі хітові сингли, як "Saving All My Love for You" та "Greatest Love of All".

Відео дня

Читайте також: Думав, що фанатка: охоронець баскетболіста вдарив Брітні Спірс (відео)

Вітні була талановитою актрисою

Крім співочої кар'єри, Вітні також успішно виступала як актриса. Її акторський дебют відбувся 1992 року у фільмі "Охоронець", у якому вона зіграла головну роль разом із Кевіном Костнером.

Фільм мав комерційний успіх, зібравши по всьому світу понад 400 мільйонів доларів. Х'юстон також знялася в інших фільмах, включаючи "Чекаючи видиху" та "Дружина проповідника".

Вітні була рекордсменкою

Протягом своєї кар'єри Вітні побила безліч рекордів і досягла багатьох рубежів. За своє життя вона здобула загалом 415 нагород, включаючи дві премії "Еммі", шість премій "Греммі" та 30 премій Billboard Music Awards. Їй також належить рекорд за кількістю хітів номер один у чарті Billboard Hot 100 серед жінок – сім поспіль.

Читайте також: П'ять цікавих фактів про Демі Мур: написала відверті мемуари та отримала рекордну зарплатню

Культове виконання Х'юстон національного гімну було випущено як сингл

У 1991 році Х'юстон виконала національний гімн на Суперкубку XXV, і її виступ був широко оцінений як одне з найкращих виконань гімну за всю історію. Це виконання було настільки сильним, що пісня була випущена як сингл і стала хітом № 20 у чарті Billboard Hot 100.

Вітні була філантропом

Протягом усієї своєї кар'єри Вітні була віддана ідеї віддачі суспільству та підтримці благодійних організацій. Її особливо хвилювали проблеми, пов'язані з дітьми, і вона заснувала Фонд Вітні Х'юстон для дітей, щоб підтримувати програми, які допомагають молодим людям. Вона також пожертвувала мільйони доларів різним благодійним організаціям, включаючи Об'єднаний фонд негритянських коледжів та Американське онкологічне товариство.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !