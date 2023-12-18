Мовознавець пояснив, чому не можна казати 'біль в області серця'

Чимало людей не знає, як правильно перекласти українською російський вираз "боль в области сердца". Зокрема, можна почути дослівний переклад.

Однак такий варіант неправильний. Мовознавець Олександр Авраменко для "Сніданку з 1+1" пояснив, як правильно перекладати вирази зі словом область.

"Читаю у тренажерному залі міста Києва: "дипломований магістр в області фізичного виховання та спорту". А ж ніяк не "в області". Область може бути Харківська, Тернопільська або Запорізька. Тобто область – це адміністративно-територіальна одиниця", – пояснив мовознавець.

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Відповідниками російського слова "область" є слова "галузь", "сфера" та "ділянка". Наприклад, російська фраза "исследование в области этнографии" українською перекладається як "дослідження в галузі етнографії".

"Работать в области культуры" українською буде: "працювати у сфері культури". Своєю чергою "боль в области сердца" – "біль у ділянці серця".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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