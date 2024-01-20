Мовознавець пояснив, як правильно перекласти 'была не была' українською

Чимало людей чули російський фразеологізм "была не была". Однак не всі знають, як його правильно перекласти українською мовою.

Вислів використовують, коли висловлюють готовність ризикнути, почати якусь складну справу. Про це мовознавець Олександр Авраменко розповів для "Сніданку з 1+1".

За його словами, відповідником в українській мові буде "або пан, або пропав". Своєю чергою фразеологізм "волк в овечьей шкуре" також не варто перекладати дослівно.

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Українською правильно буде сказати "у вічі як лис, а заочі як біс", або "дивиться лисицею, а думає вовком". Такий фразеологізм означає лицемірну людину, що приховує погані наміри під маскою добродія.

"І третій часто вживаний вислів – "выйти сухим из воды", яким називають тих, хто уникнув покарання. Українською про таких персонажів кажуть "вислизнувся, як піскар із матні". Зверніть увагу, тут матня – це середня частина невода у вигляді вузького довгого мішка, куди потрапляє риба під час ловлення", – пояснив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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