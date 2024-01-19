Чому 'в даний момент' помилка і як правильно сказати українською: Пояснення мовознавця

Чимало людей не знають, як правильно перекласти з російської вислів "в данный момент". Помилкою є дослівне калькування.

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Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, чому не варто вживати слово "даний" у таких випадках. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Одна з найпоширеніших лексичних помилок є використання слова "даний" там, де його не має бути. Скажімо, "у даний момент/мить/ситуацію". Хто і кому що давав? Як можна комусь дати момент?" – зазначив він.

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Авраменко закликав уникати калькованих російських висловів "в данный момент" або "в данной ситуации". Правильно при перекладі вживати слово "цей", наприклад, "у цей момент" або "у цій ситуації".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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