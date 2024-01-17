Як українською правильно сказати 'изощряться': Мовознавець підказав відповідник

Чимало людей чули російське слово "изощряться", однак не знають його значення, так як його правильно перекласти українською. В українській мові існує одразу декілька відповідників, залежно від контексту.

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Як правильно перекласти це слово розповів мовознавець Олександр Авраменко. Він також пояснив значення слова для "Сніданку з 1+1".

"Изощряться" – це доходити до віртуозності у чомусь, робити щось дуже майстерно, застосовувати всі свої вміння, здібності. Українських відповідників є декілька: "витончуватися", "вправлятися", "звиватися", викаблучуватися", "виламуватися", – зазначив Авраменко.

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Кожен з них варто використовувати у різних ситуаціях. Наприклад, "виточнуватися у кулінарному мистецтві", "вправлятися у різних видах спорту", а "викаблучуватися" можна перед кимось.

Стійку сполуку слів "изощряться в красноречии" варто перекладати як: "розсипати перла красномовності".

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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