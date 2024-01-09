Вчитель української мови пояснив, як виник вислів 'після дощику в четвер'

Чимало людей чули відомий вислів "після дощику в четвер". Втім, не всі знають, як виник фразеологізм та чому згадується саме четвер.

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Вчитель української мови Олександр Авраменко пояснив, яке походження має цей вислів. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

За його словами, відповідь криється у слов'янській міфології. Зокрема, вона стосується Перуна – язичницького бога війни, сонця, весни і родючості.

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Він був покровителем землеробів, відав дощами, громами та блискавками. Кожного четверга Перунові приносили жертву і просили, щоб послав дощ.

"Але часто четверги минали один за одним, а дощ так і не йшов. Так і постав іронічний вислів "після дощику в четвер", тобто ніколи", – пояснив мовознавець.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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