Мовознавець пояснив, як виник вислів 'скривитися, як середа на п'ятницю'

Чимало людей чули вислів "скривитися як середа на п’ятницю". Однак не всі знають, що значить цей фразеологізм.

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Мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як виник колоритний вислів. Про це він розповів для "Сніданку з 1+1".

"Середа і п’ятниця зв’язані одним мотузком у народній фразеології. Вислів "скривитися як середа на п’ятницю" означає "перекосити, спотворити обличчя", – зазначив мовознавець.

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За його словами, середа кривиться тому, що вона, як і п’ятниця, колись була пісним днем.

"Раніше і в середу, і в п’ятницю не їли скоромного, тобто молока і м’яса", – додав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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