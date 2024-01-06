Виливати чи не можна: у церкві пояснили, що робити зі старою освяченою водою

Вода, освячена на Водохреща, вважається особливою і має цілющі властивості. Вона може використовуватися для окроплення житла, людей, для лікування хвороб і для захисту від зла.

Священник Михайло Секержинський у коментарі Bilyayivka.City сказав, що освячена вода не псується, якщо її для пиття наливати у чашку чи склянку.

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"Як правило, свята вода сама по собі не псується. Це може трапитись, якщо, наприклад, людина п’є воду прямо з банки, а треба наливати у чашку чи стакан. Бо у кожного у роті є мікрофлора, яка переходить у воду і множиться там, від цього вода може псуватися", – пояснив він.

Чи можна виливати святу воду

У Закарпатській єпархії тим часом сказали, що робити з торішньою святою водою.

"Якщо у вас агіасма (освячена вода) з якоїсь причини зіпсувалась…, вилити колись освячену воду, слід у місце, де ніхто не ходить. Деякі священнослужителі рекомендують використати непотрібну вже освячену воду під час готування обіду, чи для підливання вазонів. Для віруючої людини така порада звучить по-блюзнірськи. Агіасму використовують лише при приготуванні тіста на просфори", – зауважили священники.

Як правильно пити святу воду

Священники радять: коли ви принесете освячену воду додому, то налийте її для кожного члена родини в окрему чашку. За потреби - поділіться освяченою водою з ближніми.

У разі хвороби освячену воду п'ють упродовж дня чайними ложечками.

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