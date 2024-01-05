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Водохреща 2024: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки

Билім Олена

Водохреща 2024: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки

В Україні 6 січня відзначають релігійне свято Хрещення Господнє, також відоме як Водохреща та Йордана.

Цього дня заведено освячувати воду та пірнати в ополонки, аби "очистити душу та тіло від гріхів". Також заведено вітати своїх близьких.

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Якщо хочете зробити це незвично та оригінально, вам обов'язково потрібно дізнатися про кращі привітання з Йорданом українською мовою. На нашому сайті ви знайдете красиві вітальні листівки з Водохрещем 2024 (догортайте сторінку до кінця).

Короткі привітання з Йорданом українською мовою:

Вітаю з Водохрещем! Нехай свята вода змиє всі печалі й негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово!

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З Йорданом! Бажаю вам здоров'я, щастя, любові й достатку. Нехай у вашому житті буде тільки добро і радість.

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Зі святом Водохреще! Нехай Бог благословляє вас і вашу сім'ю!

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З Водохрещем! Здоров'я міцного, як гори, щастя безмірного, як бездонна ріка, любові палкої, як полум'я, земних благ та миру в серці, радості в душі, віри в краще!

Красиві вітання зі святом Хрещення Господнього українською мовою:

Вітаю з Водохрещем! Нехай свята вода змиє всі печалі й негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що все в житті складеться просто чудово! Бажаю вам здоров'я, щастя, любові й достатку. Нехай у вашому житті буде тільки добро і радість. Нехай Бог благословляє вас і вашу сім'ю!

***

З Водохрещем! Нехай у вашому житті завжди буде місце для світла, радості й любові. Нехай свята вода змиє з вас всі печалі й невдачі. Нехай у ваших домівках завжди панує мир і злагода. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя і благополуччя!

***

З Хрещенням Господнім! Нехай у цей світлий день у вашому серці запанує мир, спокій і гармонія. Нехай свята вода принесе вам очищення від гріхів і дарує вам здоров'я, щастя й удачу. Бажаю вам, щоб у вашому житті завжди було місце для любові, радості й надії.

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З Йорданом! Нехай у цей святковий день у вас вдома буде тепло і затишно. Нехай свята вода принесе вам удачу, щастя і процвітання. Бажаю вам, щоб у вашому житті завжди панували мир і злагода.

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З Водохрещем! Бажаю вам, щоб у вашому житті завжди було місце для добра, любові й радості. Нехай свята вода змиє з вас всі печалі й невдачі. Бажаю вам миру, міцного здоров'я, щастя і благополуччя!

Картинки з Йорданом українською мовою 

Водохреща 2024: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки
Водохреща 2024: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки
Водохреща 2024: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки
Водохреща 2024: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки
Водохреща 2024: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки
Водохреща 2024: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки
Водохреща 2024: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки
Водохреща 2024: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки
Водохреща 2024: найкращі привітання українською мовою та гарні картинки

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