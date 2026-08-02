Ви - її кумир: які ознаки вказують на те, що собака вважає вас особливим

Багато власників собак вважають, що найбільшу прихильність улюбленець відчуває до того, хто його годує або регулярно вигулює. Однак ветеринар Джеймс Грінвуд переконаний: вирішальну роль відіграє не лише догляд, а й емоційний контакт між людиною та твариною.

Про це повідомило видання Express. За словами фахівця, найсильніший зв’язок собака зазвичай встановлює з людиною, чий характер і стиль життя найбільше відповідають його темпераменту. Існує кілька характерних ознак, які можуть свідчити про особливу прихильність улюбленця.

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Однією з них є спосіб, у який собака вітає господаря. Якщо під час зустрічі він активно виляє не лише хвостом, а й усім тілом, це говорить про щиру радість. Особливо показовим ветеринар називає так зване "вертолітне" виляння хвостом, яке тварини часто демонструють людям, до яких відчувають найглибшу симпатію.

Ще один сигнал — бурхлива реакція після вашого повернення додому. Стрибки, облизування, радісний гавкіт або принесена улюблена іграшка свідчать, що собака дуже чекав на зустріч і щиро радіє вашій появі.

Не менш важливою ознакою є бажання постійно бути поруч. Якщо пес сам приходить полежати біля вас на дивані чи навіть у ліжку, це означає, що він не лише прив’язаний до вас, а й почувається поруч у повній безпеці. Саме так, за словами експерта, тварини демонструють високий рівень довіри.

Щоб зміцнити цей зв’язок, Джеймс Грінвуд радить щодня приділяти собаці достатньо уваги. Він рекомендує регулярні прогулянки, які дозволяють тварині досліджувати навколишній світ, інтелектуальні ігри, зокрема годівниці-головоломки та смуги перешкод, а також дресирування із застосуванням позитивного підкріплення — заохочення правильної поведінки ласощами.

Своїми спостереженнями поділилися й власники собак у соцмережах. Багато хто зазначає, що улюбленці шукають саме в них захисту, коли лякаються, полюбляють спати поруч або навіть ревнують до інших домашніх тварин. Інші розповідають, що після повернення додому пес насамперед біжить вітати лише одну людину, навіть якщо поруч є інші члени родини.

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