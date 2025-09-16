Смак літа взимку: рецепт консервованих кабачків з овочами

Кабачки з овочами на зиму — це смачна та проста консервація, у якій поєднуються сезонні дари літа й ароматні спеції. Завдяки легкому маринаду овочі зберігають яскравий смак, а кабачки навіть після стерилізації залишаються хрусткими.

Інгредієнти:

Основні

Кабачки 2 шт.

Морква 1 шт.

Перець болгарський червоний 0.5 шт.

Спеції

Кріп, парасольки 1 шт.

Зубки часнику 2 шт.

Перець духмяний, горошок 3 шт.

Лавровий лист 1 шт.

Для маринаду

Олія 1 ст. л.

Сіль кам'яна 1 ст. л.

Цукор 2 ст. л.

Оцет 9% 2 ст. л.

До банок додають часник, кріп, лавровий лист і духмяний перець, які надають заготівлі виразного аромату. Маринад готується на основі води з додаванням солі, цукру, олії та оцту — він забезпечує овочам тривале зберігання й приємний кисло-солодкий смак.

Приготування дуже просте: овочі миють, очищають і нарізають, після чого викладають у стерилізовані банки разом зі спеціями. Зверху заливають гарячим маринадом і ставлять стерилізувати приблизно на двадцять хвилин. Після цього банки закочують, перевертають догори дном і залишають під рушником до повного охолодження.

