У Китаї знайшли рештки риб-вампірів, яким 160 млн років (фото)

На сході Китаю знайшли рештки стародавніх міногоподібних створінь, що добре збереглися попри те, що їй 160 мільйонів років.

Як повідомляється в науковому журналі Nature Communications, ці міноги були страшними хижаками й, ймовірно, вже пройшли поточний життєвий цикл групи, який включає фазу метаморфозу.

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Науковці Фейсянь Ву та Чі Чжан з Інституту палеонтології хребетних та палеоантропології Китайської академії наук та Філіп Жанв'є з Національного музею природної історії (Франція) зауважили, що подібні створіння з'явилися близько 360 млн років тому в девонський період (419,2-358,9 млн років тому). Вони присмоктувалися до своєї здобичі й висмоктували з неї кров та інші рідини.

Як пише Live Science, знайдені в Китаї скам'янілості належать до юрського періоду (201,3–145 млн років тому). Науковці зазначили, що знайдені скам'янілості належать до представників двох різних видів.

Їх назвали Yanliaomyzon occisor та Y. ingensdentes. Видові імена відповідно можна перекласти як "вбивця" (з латини) та "великі зуби" (з грецької).

Yanliaomyzon occisor - найбільша особина з раніше знайдених останків міногоподібних. Вона могла досягати 64,2 см у довжину. Види, що живуть нині, різноманітних можуть бути довшими. Наприклад, довжина Petromyzon marinus – 120 см, а Entosphenus tridentatus – 85 см.

"Судячи з того, як виглядає їхній ротовий апарат, вони навряд чи були паразитами, чи хижаками. У Yanliaomyzon occisor і Y. ingensdentes багато спільних рис з видами, що нині живуть. Вчені припустили, що до юрського періоду розміри міногоподібних збільшилися у зв'язку з хижацьким способом життя", – пише видання.

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