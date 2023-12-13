Вчені заявили, що у Кам'яному віці люди виховували дітей краще

Вчені вважають, що у далекому минулому люди виховували дітей краще, ніж зараз

При згадці про наших предків можна подумати, що їх стиль та методи виховання були далекими від ідеалу. Проте сучасні дослідження доводять, що вони в дечому були кращими за сучасних батьків.

Нове дослідження від Кембриджського університету розкриває дивовижні факти про виховання дітей у стародавні часи. Ці дані проливають нове світло на нинішні методи догляду за маленькими дітьми, показуючи, що стародавні суспільства мали кращі підходи до виховання дітей, ніж ми могли подумати. Про це пише сайт mjakmama24.pl.

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Дослідження фокусувалося на аналізі поведінки напівкочового племені Мбенджеле Баяка в Демократичній Республіці Конго. У порівнянні із сучасними дитячими садками та яслями, де один вихователь доглядає за багатьма дітьми, стародавні суспільства мали більш індивідуальний та залучений підхід.

Дослідження вказує на те, що до 10 різних осіб на день дбали про немовлят, надаючи їм майже постійну увагу та близькість. Фізичний контакт "шкіра до шкіри" виявився ключовим, сприяючи емоційному та фізичному розвитку дитини. В системі, де кілька людей піклувалося про дитину, мати мала більше часу для відпочинку та інших обов'язків.

У порівнянні із розвинутими країнами, де діти проводять менше часу у тісному контакті зі своїми вихователями, дослідження вказує на ефективність стародавніх методів виховання. Сучасні системи догляду за дітьми, орієнтовані на повернення батьків до роботи, не завжди забезпечують максимально ефективний догляд за малятами.

Доктори Нікіл Чоудхарі та Енні Свейнпол, автори дослідження, вважають, що традиції мисливців і збирачів можуть надати важливі вказівки щодо природних потреб дітей та їхніх матерів, сформованих в ході еволюції. Зазначають, що підтримка громади у вихованні дітей не лише зменшує ризик зневаги, але й формує у дітей відчуття безпеки та причетності.

Раніше науковці дізналися, що печерні люди могли падати у сплячку.

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