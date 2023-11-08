Вчені вважають, що бігові коні навіть не мають гадки, що беруть участь у перегонах

Вчені заявили, що бігові коні не розуміють, що беруть участь у стрибках

У період сезону перегонів, кожен стає знавцем коней, які стають зірками цього захоплюючого видовища. Про "бажання перемоги" у фаворита говорять телеведучі, професійні експерти і тренери. У перегонах коні "борються" на трасі, відзначаючи себе "серцем", "мудрістю" і "рішучістю".

Але чи здатні коні розуміти, що вони беруть участь у перегонах, не кажучи вже про бажання перемогти? Чи можуть вони усвідомити, коли їх ніс першим перетинає фінішну лінію? З урахуванням десятирічного досвіду та наших знань про поведінку коней, ймовірно, відповідь на це запитання "ні", пише Sciense Alert.

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З погляду самого коня, існує кілька внутрішніх стимулів для досягнення перемоги в перегонах. Фінішувати першим може означати припинення незручностей, таких як високий темп і батоги жокея. Проте ця перевага стосується всіх коней, які перетинають фінішну лінію. Зазвичай, коні, які перемагають, отримують більше ударів батогом на заключних ділянках, щоб зберегти своє лідерство.

Отже, попри те, що досягнення переможного місця може бути важливо для зв'язку коня з людиною, для самого коня від цього мало користі, що б підштовхнуло його до бажання галопувати швидше.

Чи знають коні про свою участь у перегонах? Знову ж таки, відповідь ймовірно "ні". Біг, чи то галопом, чи галопом, є основною діяльністю коня, і вони добровільно біжать разом в групі, коли вони мають таку можливість, навіть у перегонах без жокеїв. Однак існують деякі підстави вважати, що у коней немає бажання "перемагати" в групових перегонах.

Коні – соціальні тварини. У природі вони синхронізують свої дії з іншими конями у групі, щоб зменшити індивідуальний контакт з хижаками. Ця синхронізація включає в себе утримання однакової швидкості, врахування позицій свого тіла та інших коней, і адаптацію швидкості до території та сигналів про небезпеку.

У природі "перемога", тобто фактично приходження першим, може бути навіть негативним, оскільки це підвищує ризик падіння жертвою хижака.

Ця колективна поведінка суперечить тому, чого вимагають власники, тренери і жокеї під час перегонів.

Перегони залежать від двох факторів, пов'язаних з конем: вродженої схильності синхронізувати рухи з іншими конями та можливості навчити коня ігнорувати цю схильність під час перегонах.

Тренери та жокеї також враховують індивідуальні уподобання окремих коней. Деякі коні не бажають відстати від інших під час перегонів, і їм дозволяють займати лідируючі позиції на дорозі. Інші коні шукають безпеки в групі і залишаються разом з іншими, поки не наближаються до фінішної лінії.

Жокеї вживають декілька методів, щоб переконати коней ігнорувати вроджену тенденцію до синхронізації. Наприклад, вони можуть направляти коней, щоб вони були ближче до інших коней, примусово прискорювати їх, або змінювати напрямок руху коня.

На ранніх етапах перегонів жокеї спираються на інстинкти коней і дозволяють їм залишатися з групою для підтримки фізичних зусиль, потрібних для підтримки зв'язку з іншими конями.

Згодом ця схильність до синхронізації може бути переборена, і коні можуть діяти незалежно від групи, намагаючись перемогти.

Таким чином, ймовірніше, що коні не розуміють природу "перемоги" в перегонах, доки їх не навчають та не привчають до цього під час тренувань та змагань. Вони дізнаються про процес та вчаться відповідними засобами, але це імовірно не пов'язано з їхнім внутрішнім бажанням перемагати.

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