Собака їсть траву: ветеринар пояснив, в чому причина та чи не шкідливо це

Домашні улюбленці не можуть пояснити свої відчуття словами, тому їхній стан і потреби ми розпізнаємо через поведінку та сигнали тіла. Собаки, зокрема, активно використовують мову жестів, щоб показати свій настрій і самопочуття.

Під час прогулянок багато власників помічають, що собаки інколи поїдають траву. Ветеринарна хірургиня з Великобританії Кетрін Генстрідж, яка спеціалізується на лікуванні дрібних тварин, пояснює: така поведінка є цілком нормальною та природною. Про це пише Express.

Експертка наголошує, що побоювання власників щодо поганого самопочуття тварини у таких випадках зазвичай безпідставні. "Багато людей хвилюються, що якщо собака їсть траву, це означає, що він хворіє. Але дослідження показують, що менш ніж у 10% випадків у таких тварин справді є ознаки захворювання", — зазначає вона.

За словами ветеринарки, поїдання трави притаманне не лише домашнім собакам, а й диким родичам — вовкам. Тож у більшості випадків це природна поведінка, пов’язана не з хворобою, а з інстинктами або навіть просто вподобаннями тварини.

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Коли варто звернутися до ветеринара

Невелика кількість трави зазвичай не становить загрози для здоров’я собаки. Однак її надмірне споживання може подразнювати шлунок і спричиняти блювання.

Фахівці радять звернутися до ветеринара, якщо поїдання трави супроводжується іншими тривожними симптомами. Серед них — вживання неїстівних предметів, відмова від їжі, зміни у роботі травної системи або часті блювання.

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