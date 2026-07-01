Смертельно небезпечна спека: як врятувати собаку від перегріву

У період літньої спеки власникам собак варто особливо уважно ставитися до безпеки своїх улюбленців. Ветеринари застерігають, що деякі звичні дії під час прогулянок можуть призвести до перегріву тварини та навіть становити загрозу її життю.

Про це пише Mirror. Фахівці рекомендують у спекотну погоду відмовитися від звичайних нашийників на користь легких шлейок. Особливо це стосується собак із короткою мордою, таких як мопси, французькі бульдоги чи боксери, а також тварин, які сильно тягнуть повідець.

За словами ветеринарної лікарки, під час натягування повідця нашийник здавлює шию та дихальні шляхи, через що собаці стає складніше дихати. У спеку це особливо небезпечно, адже саме часте дихання допомагає тваринам охолоджувати організм.

Легка сітчаста шлейка не створює такого тиску, тому дозволяє собаці вільніше дихати та легше переносити високі температури. Більш щільні моделі краще використовувати в холодну пору року.

Коли краще вигулювати собаку

Ветеринари радять уникати прогулянок у найспекотніші години дня. Найвищий рівень ультрафіолетового випромінювання спостерігається приблизно з 10:00 до 15:00, а максимальна температура повітря зазвичай фіксується після обіду.

Найбезпечніше виходити на прогулянку рано-вранці або вже ввечері, коли спека спадає.

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У спеку варто зменшити фізичні навантаження

Під час високих температур експерти рекомендують відмовитися від активних ігор, тривалих пробіжок та інтенсивних тренувань із собакою.

Як пояснюють ветеринари, тварини, особливо молоді, часто не відчувають межі своїх можливостей і можуть продовжувати бігати навіть тоді, коли організм уже перегрівається. Саме власник повинен контролювати рівень фізичної активності та не допускати перевтоми.

Не залишайте собаку в автомобілі

Одне з головних правил літа — ніколи не залишати тварину в зачиненій машині навіть на кілька хвилин. Через парниковий ефект температура в салоні автомобіля дуже швидко піднімається до небезпечних показників, що може призвести до теплового удару.

Фахівці також наголошують, що трохи прочинені вікна не забезпечують достатньої вентиляції та практично не впливають на температуру всередині автомобіля. Якщо собака подорожує разом із господарем, її не варто залишати саму під час зупинок. Якщо ж уникнути цього неможливо, у спекотні дні безпечніше залишити тварину вдома, де прохолодніше.

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