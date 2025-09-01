Пікатно та незвично: рецепт маринованих огірків у кетчупі

Мариновані огірки з кетчупом чилі виходять пряними, ароматними й з приємною пікантністю. За цим рецептом можна приготувати п’ять літрових банок.

Про це пише Уніан. Спершу огірки варто замочити приблизно на 20 хвилин, добре промити й зрізати плодоніжки. Тим часом готуємо маринад: у півтора літра води додаємо склянку цукру, дві ложки солі, склянку оцту та упаковку кетчупу чилі. Суміш доводимо до кипіння і проварюємо близько п’яти хвилин.

Банки зручніше простерилізувати в мікрохвильовці. На дно кожної кладемо нарізаний часник та кільця гострого перцю, після чого щільно викладаємо огірки й заливаємо гарячим маринадом.

Далі накриваємо банки кришками й стерилізуємо у великій каструлі з водою протягом десяти хвилин. Після цього їх слід закрити, перевернути догори дном і залишити загорнутими до повного охолодження.

