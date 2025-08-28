Ситний картопляний пиріг на вечерю

Дуже простий та швидкий рецепт, якщо у вас немає часу готувати.

Інгредієнти:

• Картопля — 650 г;

• Тертий пармезан — 60 г;

• Твердий сир (гауда, ементаль тощо) — 100 г;

• Шинка — 100 г;

• Оливкова олія;

• Сіль, перець;

• Розмарин.

Спосіб приготування:

1. Наріжте картоплю тонкими слайсами.

2. Форму застеліть пергаментом, викладіть слайси по колу.

3. Полийте олією, додайте сіль, перець, пармезан.

4. Зробіть шар шинки та сиру.

5. Повторіть: картопля - олія - спеції - пармезан - тертий твердий сир.

6. Запікайте при 180° протягом 20 хвилин.