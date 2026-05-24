Вони дуже схильні до перегріву: які породи собак важко переносять спеку

Якщо влітку у собаки з’являються такі симптоми, як прискорене дихання, надмірне слиновиділення, потемніння ясен, збудженість, хитка хода, блювання або діарея, потрібно негайно звернутися до ветеринара. Ветеринарка Сюзанна Мойєс із клініки Burgess Pet Care пояснює, що такі ознаки можуть свідчити про тепловий удар — стан, який потребує термінової медичної допомоги.

За її словами, він може розвинутися навіть за температури понад +25 °C. Про це пише Express.

Які собаки найвразливіші до спеки

Експертка зазначає, що насамперед у зоні ризику перебувають брахіцефальні породи — собаки з короткою, сплющеною мордою. Через особливості будови черепа їм складніше дихати та ефективно охолоджувати організм у спеку.

До таких належать, зокрема, бульдоги, мопси та бостон-тер’єри. Хоча боксери не належать до найекстремальніших представників цієї групи, вони також можуть важко переносити високі температури через вкорочену морду.

Окремо ветеринарка виділяє й породи з густою подвійною шерстю — чау-чау, золотистих ретриверів, хаскі та німецьких вівчарок. Їхня шерсть затримує тепло, через що ризик перегрівання зростає.

Також підвищена небезпека теплового удару характерна для старших собак і тварин із надмірною вагою, адже їхній організм гірше справляється з терморегуляцією.

Собаки, які особливо чутливі до перегріву:

брахіцефальні породи (мопси, бульдоги, бостон-тер’єри тощо);

чау-чау;

золотисті ретривери;

хаскі;

німецькі вівчарки;

хорти;

літні собаки;

собаки з надмірною вагою.

Фахівчиня наголошує: у спекотну погоду важливо коригувати режим прогулянок і догляду за собакою, щоб не допустити перегрівання та зберегти стабільну температуру тіла тварини.

