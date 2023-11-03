Обробіть город та сад восени цим розчином і забудьте про хвороби рослин

У листопаді городникам та садівникам треба гарно підготувати рослини та ґрунт до зими та наступного сезону. Якщо ви не хочете витрачатися на дорогі добрива й інсектициди, спробуйте скористатися лушпинням з цибулі.

Видання GardenLux радить збирати лушпиння з цибулі та робити з нього спеціальні настоянки, що здатні стати добривом та ефективно боротися проти шкідників, що зимують у землі.

Корисні властивості лушпиння цибулі

Ці відходи містять цілу низку поживних речовин, і їх концентрація в лушпинні навіть вище, ніж у самому овочі. Завдяки стимулюючим та відновним властивостям, таке підживлення незамінне у боротьбі з поширеними захворюваннями та шкідниками городніх культур та навіть кімнатних рослин.

Читайте також: П'ять рослин, яким потрібно мало світла

Як використовувати лушпиння цибулі для обробки

Найчастіше лушпиння цибулі використовується в сухому вигляді при посадці рослин. Досвідчені городники використовують його як профілактичний засіб, засипаючи в лунку при висадці картоплі, що дозволяє уберегти бульби від шкідників, наприклад дротяника.

Але найбільш ефективним підживленням вважаються рідкі настої або відвари. На їх основі готують робочі розчини, які використовуються для кореневого підживлення рослини.

Ці настої застосовуються не тільки як добрива, але й для боротьби з такими паразитами, як попелиця, кліщі, пильщики, а також гусінь та гризуни. Обробку городніх культур здійснюють із частотою раз на 7–10 днів.

Як приготувати настій і відвар з лушпиння цибулі

200 г цибулиння треба залити літром води та настоювати упродовж 24 годин. Суміш проціджують, а лушпиння віджимають та підкопують під кущі чи дерева.Проціджений настій розводять у відрі води та поливають ним садові чи городні культури. Цим розчином обробляють також ґрунт.

Аби приготувати відвар з лушпиння, його запарюють окропом (літр на 200 грамів лушпиння). Потім переливають у каструлю, додають ще літр води та кип'ятять 10 хвилин. Отриманий розчин треба процідити та розвести 10 літрами води.

Утворений засіб можна зберігати до трьох діб у прохолодному місці, однак краще використати його одразу.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!