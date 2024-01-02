Не перекладайте дослівно: Мовознавець пояснив, як українською сказати 'с легким паром'

Чимало людей не знають, як правильно перекласти російське побажання "с легким паром" українською. Дехто вдається до дослівного перекладу.

Втім, варіанти "з легким паром" або "з легкою парою" – неправильні. Про це для "Сніданку з 1+1" розповів мовознавець Олександр Авраменко.

"Цей вислів у російській мові використовують як побажання доброго здоров’я після лазні або ванної, коли людина після водних процедур виходить ніби оновленою, відчуває полегкість. Не раз чув, як кажуть українською "з легким паром" або "з легкою парою", – зазначив Авраменко.

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Етикетні формули побажання – це стійкі сполуки слів, ті ж самі фразеологізми. Українські словники пропонують такі відповідники: "доброго здоров’я" або "приємного спочинку".

"Російському вислову "на всех парах" відповідає український "повним ходом" або "щодуху", а фразі "задать пару" – "всипати перцю" або "нагріти комусь чуба", – додав Авраменко.

Нагадаємо, мовознавець Олександр Авраменко пояснив, як сказати українською "квартира со всеми удобствами".

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