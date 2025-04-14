Не вистачить відер для збору врожаю: як правильно сіяти редиску

Редис — один із перших овочів, який висівають навесні. Щоб отримати гарний урожай, важливо правильно визначити час посіву, орієнтуючись не лише на календар, а й на погодні умови. Також багато городників враховують сприятливі дати за місячним календарем.

Розповідаємо, коли саме сіяти редис у квітні 2025 року та як це правильно зробити. Про це пише Уніан.

Коли сіяти редис у відкритий ґрунт: орієнтуємось на погоду

Посів редиски зазвичай розпочинають наприкінці березня і продовжують у квітні. Проте весна буває мінливою, і повернення холодів — не рідкість. Незважаючи на те, що редис здатен витримати до -4°C, при низьких температурах його схожість погіршується. Найперша ознака, що вже можна сіяти — земля на грядці стала пухкою й легко розпушується. Ідеальна температура ґрунту для посіву — не нижче +2°C, а повітря — стабільно в межах +15…+20°C.

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Для кращого результату варто обирати ранньостиглі сорти, адже вони більш стійкі до заморозків і менше схильні до стрілкування. Щоб пришвидшити сходи, насіння можна попередньо проростити, загорнувши у вологу серветку на 2–3 дні.

Сприятливі дні для посіву редиски у квітні 2025 за місячним календарем

Городники, які слідкують за фазами Місяця, знають: найкращий час для висівання коренеплодів — коли Місяць у знаках Тельця, Діви або Козерога. У квітні такими днями будуть 18 (після 17:00), 19, 20, а також 28 і 29 (до 09:30).

Як правильно висівати редис у відкритий ґрунт

Грядка для редиски має бути поживною, добре розпушеною, без бур’янів і каміння. Перед посівом землю бажано полити гарячою водою — це допоможе її зволожити та трохи прогріти. Борозенки роблять глибиною близько 3 см, з відстанню між ними 10–12 см. Насіння висівають через кожні 5 см, присипають землею і накривають агроволокном чи іншим покривним матеріалом.

У процесі росту сходи, якщо потрібно, проріджують, залишаючи відстань приблизно 5 см між рослинами. Поливати редиску краще вранці та ввечері, особливо в суху погоду. Брак вологи призводить до гіркоти, в’ялості коренеплодів і тріщин на них.

Правильно вибраний час посіву та мінімальні зусилля з догляду — і смачний, соковитий редис вже невдовзі з’явиться на столі.

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