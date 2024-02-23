Мікробіом шкіри можна використовувати як засіб від комарів – науковці

Нове дослідження показало, що модифікація мікробіому шкіри може допомогти відлякувати комарів і таким чином стримати поширення хвороб, що передаються комарами.

Вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго виявили, що деякі хімічні речовини, що утворюються мікробіомом шкіри, можуть відлякувати комарів Aedes aegypti, які переносять такі хвороби, як чикунгунья, денге, жовта лихоманка та Зіка, пише Live Science.

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Дослідники також підтвердили, що комарів сильно тягне молочна кислота, яку виробляють бактерії.

На основі цих результатів автори припускають, що мікробіому шкіри можна змінити, щоб припинити вироблення хімікатів, що приваблюють, або виробляти хімікати, що відлякують.

Вони також припускають, що зміна мікробіом шкіри таким чином, щоб якимось чином виробляти менше молочної кислоти, може допомогти запобігти укусам комарів і згодом зменшити поширення хвороб, що передаються комарами.

Команда вже опублікувала нові результати, які підтверджують цю гіпотезу.

Наступні кроки включатимуть тестування безпечності нанесення цих сконструйованих бактерій на шкіру миші та перевірку того, чи це відлякує інші види комарів, окрім A.aegypti.

Після цього дослідники сподіваються з часом перейти до випробувань подібного лікування на людях.

Цей новий підхід може бути безпечнішим, ніж використання синтетичних репелентів від комарів, які можуть зникати через кілька годин і викликати подразнення шкіри.

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