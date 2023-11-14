Краще лежати: Вчені дослідили, як сидячий образ життя руйнує здоров'я людини

Недавнє міжнародне мета-дослідження, проведене командою вчених, принесло нерадісні новини щодо наших щоденних звичок рухатися та позиціонування тіла – вони мають принципове значення для здоров'я серця.

Згідно з результатами дослідження, практично будь-яка форма рухливості виявляється корисною для серця, у порівнянні з тривалим сидінням. Це означає, що навіть невеликі зміни в активності можуть великою мірою покращити стан серцево-судинної системи, пише Sciense Alert.

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Дослідження підтверджує давню пораду щодо важливості фізичної активності для здоров'я. Вчені виявили, що заміна сидіння на помірну або інтенсивну діяльність, таку як біг, швидка ходьба або підйом по сходах, може позитивно вплинути на здоров'я серця, навіть якщо це робиться всього лише протягом однієї-двох хвилин.

Зараз серцево-судинні захворювання є головною причиною смерті, забираючи більше 18 мільйонів життів щорічно. Інтенсивність фізичної активності виявилася ключовим фактором для покращення серцевого здоров'я.

Дослідження об'єднало дані шести різних досліджень з участю понад 15 000 людей. Вчені врахували вплив сидіння, стояння, легкої та помірно інтенсивної активності та сну на різні показники здоров'я серця.

Важливою висновком є те, що дозвіл на перерозподіл часу між сном, стоянням та фізичною активністю має велике значення для поліпшення серцевого здоров'я.

Навіть невеликі зміни у рухливості можуть мати суттєвий вплив на індекс маси тіла, об'єм талії та рівень глікованого гемоглобіну (HbA1c). Однак вчені наголошують на важливості інтенсивності рухів для максимальної користі для серця.

Здорове харчування, відмова від сидіння та своєчасна фізична активність є ключовими факторами у зменшенні ризику серцево-судинних захворювань.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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