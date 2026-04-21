Лагідний гігант: названо найспокійнішу породу собак

Великі собаки, зокрема ньюфаундленди чи бернські зенненхунди, можуть здаватися загрожуючими через свої значні розміри, однак насправді часто вирізняються спокійним і лагідним характером. Однією з найніжніших великих порід фахівці називають німецького дога, який увійшов до рейтингу найурівноваженіших собак.

Про це повідомляє ParadePets. Саме німецький дог посів друге місце у списку найспокійніших порід, попри свою вражаючу статуру.

За словами експертів, німецькі доги — це справжні "лагідні гіганти", які чудово підходять для життя в родині. Породу вивели в Німеччині для полювання на диких кабанів, а згодом вона отримала прізвисько "Аполлони серед собак". Представники цієї породи відзначаються високим інтелектом, відданістю та сильною прив’язаністю до господарів незалежно від їхнього віку. Вони мають врівноважений темперамент, спокійну вдачу та ласкаве ставлення до близьких.

Самці німецького дога зазвичай виростають до 76–86 сантиметрів у холці та важать від 54 до 90 кілограмів. Самки трохи менші — 71–81 сантиметр заввишки та вагою 45–59 кілограмів.

Забарвлення породи може бути різноманітним: чорним, чорно-білим, блакитним, тигровим, палевим, арлекіновим, мерле, сріблястим, білим або мантійним.

До переліку спокійних великих собак також увійшли сенбернари та мастифи. Серед компактніших порід відзначили кавалер-кінг-чарльз-спанієля та мопса.

Водночас існують породи, які мають значно вищий рівень енергії та потребують регулярних фізичних навантажень. Наприклад, пастуші собаки — бордер-колі та австралійські вівчарки — щодня потребують активності й простору для бігу. До енергійних порід також належать візли та пуделі, яким необхідні постійні прогулянки, вправи та розумове навантаження.

