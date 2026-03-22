Красиві, але є нюанс: названо поведінкові проблеми гібридних собак

Популярні "дизайнерські" породи собак — кокапу (кокер-спанієль + пудель), кавапу (кавалер-кінг-чарльз-спанієль + пудель) та лабрадудлі (лабрадор-ретривер + пудель) — часто рекламуються як ідеальні компаньйони: розумні, гіпоалергенні, з чудовим характером і без проблем поведінки. Однак масштабне дослідження, проведене у Великій Британії, показало, що на практиці гібриди нерідко мають не менше, а то й більше труднощів із поведінкою, ніж чистопородні собаки.

Про це повідомило видання Popular Science. Дослідники проаналізували дані про 9402 собак-гібридів, які є результатом схрещування пуделя з кокер-спанієлем, кавалер-кінг-чарльз-спанієлем або лабрадор-ретривером. Для оцінки використовували стандартизований інструмент C-BARQ — один із найнадійніших методів аналізу собачої поведінки. Він вимірює 24 ключові аспекти: агресію (до людей, інших собак, власника), тривогу розлуки, збудливість, здатність до навчання, страхливість, реакцію на незнайомців тощо.

Результати виявилися несподіваними та спростовують популярний міф про "гібридну перевагу":

У 44 % випадків гібриди демонстрували більше проблемних рис поведінки, ніж їхні батьківські породи (зокрема підвищену енергійність, тривогу розлуки та агресію).

У 46 % порівнянь суттєвих відмінностей не виявили.

Лише в менш ніж 10 % випадків гібриди показали кращі результати за поведінкою.

Найбільше проблем зафіксовано у кокапу: вони отримали гірші оцінки в 16 з 24 категорій, зокрема щодо агресії до власника, надмірної збудливості та реакції на інших собак. Кавапу також показали погіршення в 11 категоріях. Лабрадудлі виявилися відносно "спокійнішими" — у них проблеми зафіксовано лише в 5 аспектах, а в деяких моментах (наприклад, взаємодія з іншими тваринами) вони навіть перевершили батьківські породи.

Автори дослідження підкреслюють: гібриди не є автоматично "кращими" чи "здоровішими", як часто стверджують заводчики. Навпаки, поєднання різних генетичних ліній може призводити до непередбачуваних рис характеру, посилення тривожності чи агресії. Крім того, багато дизайнерських собак купують як модний аксесуар, не враховуючи їхніх реальних потреб у дресируванні, соціалізації та фізичній активності.

Експерти радять потенційним власникам:

ретельно вивчати не лише зовнішність і розмір, а й типові риси поведінки саме цієї комбінації порід;

не покладатися на маркетингові обіцянки про "ідеальний характер";

обов’язково проходити з цуценям курс ранньої соціалізації та базового дресирування;

обирати відповідального заводчика, який тестує батьків на генетичні захворювання та стабільність психіки.

