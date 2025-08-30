Кіт відмовляється їсти: ветеринар порадила, який корм краще обрати

Ветеринарка Кеті Мікс пояснює, що котяча вибагливість у їжі має свої підстави, і власникам часто доводиться підбирати раціон методом спроб і помилок, щоб знайти оптимальний варіант саме для їхнього улюбленця.

Про це пише PetMD. Одне з найчастіших запитань господарів стосується вибору між сухим та вологим кормом. Обидва види мають свої переваги, але вибір залежить від індивідуальних потреб та способу життя тварини. Основна різниця полягає у вмісті води: сухий корм містить приблизно 10% вологи, решта — це концентровані поживні речовини, тоді як у вологому — близько 70% рідини, завдяки чому він краще засвоюється та додатково забезпечує організм кота необхідним зволоженням.

Сухі раціони зазвичай мають більше вуглеводів, тоді як співвідношення білків і жирів залежить від виробника. Водночас навіть найякісніший корм може не припасти коту до смаку — іноді це просто питання його настрою. У такій ситуації господарям доводиться пристосовуватися до харчових вподобань свого пухнастика, адже універсального рішення для всіх не існує.

