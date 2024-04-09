Які продукти мають високий вміст Омега-3 для здоров’я серця: рекомендації дієтолога

Омега-3 жирні кислоти відіграють ключову роль у забезпеченні здорового функціонування серця, допомагають знизити кров’яний тиск і рівень холестерину. Оптимально отримувати ці незамінні кислоти безпосередньо з продуктів харчування, адже так вони краще засвоюються організмом порівняно з різними добавками.

Про найкращі джерела Омега-3 розповідає дієтологиня Світлани Фус у своєму Instagram. Вона зазначає, що до групи Омега-3 жирних кислот належать альфа-ліноленова кислота (ALA), докозагексаєнова кислота(DHA) та ейкозапентаєнова кислота (EPA).

У чому користь Омега-3 жирних кислот

"Основним джерелом альфа-ліноленової кислоти (ALA) є рослинні олії - лляна, рижикова, кедрова, конопляна, соєва, а також горіхи та насіння (волоські горіхи, насіння льону та чіа). Вона також є в жирах тваринного походження – курячому, молочному, риб’ячому", – розповідає дієтологиня.

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Докозагексаєнова кислота (DHA) і ейкозапентаєнова кислота (EPA) містяться тільки у морепродуктах: жирна морська риба, морепродукти, морські водорості.

"Ці кислоти ще називають незамінними жирними кислотами, бо вони не синтезуються в достатній кількості в організмі, але дуже важливі й корисні для здоров’я", – каже Фус.

Вони позитивно впливають на:

серцево-судинну систему;

зменшення запалення;

імунітет;

нервову систему та боротьбу з депресією;

фізичний і розумовий розвиток дитини;

здоров’я шкіри, волосся та нігтів.

У яких продуктах найбільше Омега-3 жирних кислот

Лікар підсумовує, що Омега-3 самі по собі не можуть запобігти розвитку судинних проблем: інфарктів та інсультів. Проте вони позитивно впливають на фактори ризику серцево-судинних захворювань: знижують рівень тригліцеридів і підвищують "хороший" холестерин ЛПВЩ, зменшують рівень артеріального тиску у гіпертоніків. Тому важливо забезпечити надходження цих речовин в належній кількості з їжею.

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