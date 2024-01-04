Названі продукти, які 'вбивають' ваше серце: список найнебезпечніших

Навіть корисні для людини продукти можуть мати негативний вплив на серце. Експерти розкрили список продуктів, які не варто вживати тим, хто має проблеми з роботою серця.

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Видання WebMD опублікувало поради лікарів щодо їди, яка може зашкодити серцю. Серед найбільш небезпечних продуктів – цукор, сіль та жир. Зазначається, що велика кількість солі, цукру, насичених жирів і рафінованих вуглеводів з часом підвищує ризик серцевого нападу або інсульту.

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"Але замість того, щоб зациклюватися на одній шкідливій їжі, краще зосередитися на своєму раціоні загалом. Ви все ще можете мати ці речі, якщо в основному споживаєте корисні для серця фрукти та овочі, цільні зерна, нежирний білок і нежирні молочні продукти", – кажуть фахівці.

Також у списку небезпечної їди присутній бекон. Він сповнений солі, яка підвищує артеріальний тиск і змушує серце працювати інтенсивніше. Велика кількість натрію (основна частина солі) може призвести до інсульту, хвороб серця та серцевої недостатності.

Червоне м'ясо (яловичина, баранина та свинина) теж може підвищити шанси на захворювання серця та призвести до діабету. Ці продукти містять багато насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину.

Також для "сердечників" небезпечна солодка газована вода. Вона сприяє ожирінню, появі діабету другого типу, призводить до підвищення кров’яного тиску і до хвороб серця.

У список небезпечних потрапили й солодощі (випічка, тістечка та цукерки). Вони також пов’язані з підвищенням рівня тригліцеридів, а це може призвести до серцевих захворювань.

Під забороною – оброблене м'ясо, білий рис, хліб і макарони. Також: піца, алкоголь, вершкове масло, ароматизований знежирений йогурт, картопля фрі, смажене курча, консервований суп, заправка ранчо, морозиво та картопляні чіпси.

Що їсти, щоб зміцнити серце

Щоб зміцнити серце, важливо дотримуватися здорового раціону, який містить багато фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, нежирного м'яса та риби. Ці продукти містять необхідні поживні речовини, які допомагають підтримувати здорове серце.

Раніше дієтологи назвали продукти, які сприяють накопиченню жиру на животі.

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