Дієтолог сказав, які солодощі не заборонені під час дієти

Побалувати себе солодощами - це приємна частина життя, але багато хто хвилюється за своє здоров'я та зайву вагу після такого задоволення. Проте, експерти зі здорового харчування пропонують три варіанти, які можуть бути не тільки смачними, але й корисними.

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Сертифікований тренер зі здорового харчування Джоанна Вен та сертифікований дієтолог Мішель Саарі у статті She Finds зауважили, що темний шоколад може бути корисним для вашого організму.

Джоанна Вен пояснює, що темний шоколад із високим вмістом какао та меншою кількістю цукру може забезпечити насичений смак без зайвих кілограмів. Клітковина та корисні жири, які містяться в темному шоколаді, допомагають впоратися з потягом до солодкого і навіть можуть знизити рівень стресу, допомагаючи контролювати вагу.

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Ще одним корисним варіантом є низькокалорійні ягоди годжі, що багаті на антиоксиданти. Вони ідеально підходять для задоволення тяги до солодкого без стрибків рівня цукру в крові. Вміст клітковини в них допомагає зберігати почуття ситості й сприяє зниженню ваги.

Нарешті, фініки, фаршировані мигдальним маслом, можуть поєднати в собі природну насолоду фініків та насиченість мигдальної олії. Цей десерт забезпечить баланс смаків та необхідних поживних речовин. Вони також містять клітковину та білок, які сприяють ситості та запобігають переїданню.

Включення цих солодощів у щотижневий раціон як перекус може допомогти задовольнити вашу тягу до солодкого, а при цьому підтримувати здорову вагу. Так що не бійтеся трохи побалувати себе, але зробіть це розумно і з користю для свого тіла.

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