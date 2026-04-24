Які породи собак мають носити намордник та який штраф чекає господаря-порушника

Подібні випадки найчастіше трапляються тоді, коли собака помічає іншу тварину й різко кидається навздогін. Деякі породи мають сильніше виражений мисливський або захисний інстинкт, тому для них використання намордника під час прогулянок є обов’язковим.

Щоб уникнути небезпечних ситуацій для перехожих та інших тварин, власникам варто заздалегідь подбати про безпечний вигул улюбленця. Про це пише ТСН.

Які породи вважаються потенційно небезпечними

Частина порід офіційно входить до переліку потенційно небезпечних собак, тому вигул без намордника для них заборонений. Подібні правила діють не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу.

До таких порід зазвичай належать:

кавказька вівчарка;

німецька вівчарка;

ротвейлер;

американський пітбультер’єр;

алабай (середньоазійська вівчарка);

усі види бультер’єрів — американський, англійський, стаффордширський;

акбаш;

канарський дог;

аргентинський дог;

доберман.

Ці собаки вирізняються значною фізичною силою, витривалістю та сильним характером, тому намордник є важливим заходом безпеки.

Коли намордник обов’язковий

Відповідно до чинних правил, собак вагою понад 10–15 кілограмів зазвичай слід вигулювати в наморднику. Однак значення має не лише розмір тварини. Якщо пес агресивний, надто темпераментний або непередбачувано реагує на подразники, намордник також необхідний незалежно від породи чи ваги.

Особливо це актуально під час прогулянок:

у парках;

на вулицях із великим скупченням людей;

у громадському транспорті;

у дворах багатоповерхівок;

у місцях загального користування.

Чому це важливо

Навіть спокійний і слухняний собака може різко зреагувати на стрес, різкий звук, незнайомця чи іншу тварину. Поведінка тварин не завжди передбачувана, тому покладатися лише на характер улюбленця не варто.

Намордник допомагає захистити:

перехожих;

інших тварин;

самого власника;

і самого собаку від конфліктних ситуацій.

Який штраф загрожує

За вигул собаки без намордника у випадках, коли це обов’язково, передбачена адміністративна відповідальність. Розмір штрафу може становити від 170 до 340 гривень.

