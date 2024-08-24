русский
Соціум

Як правильно обрізати яблуні після плодоношення та для чого це робити

Ціхоцька Марія

Як правильно обрізати яблуні після плодоношення та для чого це робити
Обрізка дуже важлива для здоров'я дитини

Цей процес важливий для здоров'я та врожайності вашого дерева. Осінь – найкращий час для обрізки, коли дерево відпочиває. Під час обрізки ми можемо видалити хворі та пошкоджені гілки та надаємо кроні бажану форму для кращого освітлення та провітрювання, а також стимулюємо ріст нових плодоносних гілок. Про це пише Zahid.net.

Коли обрізати:

  • Після опадання листя і до настання стійких морозів.

Інструменти:

  • Секатор, лопер, пила, садовий ніж, дезінфектант, садовий вар.

Читайте також: Як прискорити ріст розсади помідорів та перцю: маловідомий лайфхак

Типи обрізки:

  • Санітарна: Видалення хворих і сухих гілок.
  • Формувальна: Надання форми молодим деревам.
  • Проріджувальна: Видалення гілок, що загущують крону.
  • Омолоджувальна: Для старих дерев.

Поради:

Зрізи робіть чистими і гладкими та обробляйте їх садовим варом. Не залишайте пеньків і видаляйте гілки, що ростуть всередину крони. Не обрізайте більше 1/3 крони за один раз. Видаляйте гілки, що ростуть всередину крони або перехрещуються. Залишайте пеньок з однією брунькою при видаленні гілок.

Кожне дерево має свої особливості. Регулярна обрізка допоможе вашій яблуні рости здоровою і плодоносити рясно.

Раніше ми писали про те, як правильно доглядати за плодовими деревами взимку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Соціум