Як познайомити кота і собаку, щоб поладнали: поради господарям

Багато власників тварин побоюються, що кішка і собака не зможуть мирно співіснувати в одному домі. Втім, фахівці запевняють: гармонійне життя двох різних тварин цілком можливе, якщо правильно організувати їх знайомство та виховання.

Про це розповів зоопсихолог Віталій Новик у TikTok, пояснивши, що ключову роль у взаєминах тварин відіграє поведінка собаки ще до появи кота в домі.

Якою має бути собака для дружби з котом

За словами експерта, важливо, щоб собака не мала закріпленої звички нав’язливо вимагати увагу у господаря. Якщо тварина постійно стрибає на людей, гавкає, порушує особисті межі та отримує за це заохочення, вона може проявляти подібну поведінку і щодо кота, що ускладнить адаптацію.

Окремо зоопсихолог звертає увагу на ігрову поведінку. Якщо собака схильна активно переслідувати м’ячі, перетягувати іграшки або гратися з предметами, що нагадують здобич, це може посилювати її мисливський інстинкт. У такому випадку знайомство з котом може бути складнішим або навіть небажаним без попередньої корекції поведінки.

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Які ігри можуть зашкодити адаптації

Фахівець радить відмовитися від іграшок, які імітують тварин або провокують "полювання", а також мінімізувати ігри на кшталт перетягування чи постійного кидання предметів.

На його думку, такі активності можуть надмірно збуджувати собаку та закріплювати небажані реакції.

Як правильно знайомити собаку з котом

Перед знайомством з котом зоопсихолог рекомендує змінити правила взаємодії з собакою вдома: не заохочувати нав’язливу поведінку та чітко встановити межі. Під час першого контакту важливо контролювати поведінку тварини. Якщо собака лякає кота, намагається переслідувати його, гавкає чи стрибає, це слід одразу зупиняти. Водночас спокійну поведінку — обережне обнюхування або нейтральну реакцію — не потрібно карати.

За словами експерта, послідовність у таких діях допомагає тварині швидше адаптуватися до нового сусіда. Якщо собака не має вираженої агресії чи надмірної збудженості, процес знайомства зазвичай проходить значно легше. Зоопсихолог наголошує: успішне співіснування кішки та собаки залежить насамперед від виховання та правил, які встановлює власник. Якщо змінити поведінку тварини ще до знайомства, уникати провокуючих ігор і правильно реагувати на її дії, шанс на дружбу між улюбленцями значно зростає.

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