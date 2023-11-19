Лікування та профілактика: Як зрозуміти, що у кота глисти та як часто давати таблетки
Коти та кішки – члени наших родин, яких ми любимо і за якими маємо стежити, щоб забезпечити їхнє здоров'я. Одним із поширених захворювань серед домашніх кішок є гельмінтоз, навіть у тих, які не мають доступу на вулицю.
У виданні zaxid.net, як лікувати та проводити профілактику зараження гельмінтами, а також що робити, якщо у вашого кота чи кішки з'явились симптоми.
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Гельмінти у кошенят
Організм кошенят є вразливим, і зараження гельмінтами може призвести до серйозних проблем з їхнім здоров'ям. Ветеринари рекомендують проводити профілактичну дегельмінтизацію за таким графіком:
- У віці 2 та 4 тижні: перші препарати від глистів.
- До 16 тижнів: препарати кожні 2-3 тижні.
- До 6 місяців: профілактика гельмінтів кожен місяць.
- Від 6 місяців до року: препарати кожні 2-3 місяці.
- Після року: дегельмінтизацію проводять за потребою, але не рідше двічі на рік.
Симптоми гельмінтозу у котів
Зараження гельмінтами може відбуватися через контакт з іншими хворими тваринами, або через личинки на взутті або одязі людей. Ознаки хвороби можуть бути безсимптомними або з'являтися на різних стадіях. Серед основних симптомів:
- Гельмінти в калі.
- Блювота.
- Проблеми зі стільцем.
- Свербіння поблизу анального отвору.
- Зміни в апетиті.
- Сльозотеча.
- Здуття живота.
- Швидка втомлюваність.
- Розлади в рості та розвитку.
- Апатія.
- Скуйовджена шерсть.
- Жовтіння слизових оболонок.
- Судоми.
Таблетки від глистів для котів
Якщо вашому коту виявили глисти, перед лікуванням слід врахувати кілька важливих моментів:
- Зверніться до ветеринара, особливо якщо тварина має проблеми з травленням.
- Усім тваринам вдома слід давати препарати від глистів одночасно.
- Дозування препаратів залежить від ваги тварини, тому слід дотримуватися інструкцій.
- Препарати від гельмінтів доступні у різних формах (таблетки, суспензії, краплі), оберіть ту, яка найкраще підходить.
Профілактика гельмінтів у котів
Поза регулярною дегельмінтизацією, дотримання таких правил також допоможе запобігти зараженню:
- Використовуйте засоби від бліх.
- Уникайте сирої риби та м'яса в раціоні.
- Обмежте контакт з безпритульними тваринами.
- Регулярно очищайте котячий туалет.
- Дезінфікуйте котячу лежанку.
- Очищайте миски та руки після контакту з твариною.
- Прибирайте одяг і взуття з вулиці.
Здоров'я вашого кота – в ваших руках. Дотримуйтеся порад ветеринарів і регулярно проводьте профілактичні заходи, щоб ваш улюбленець залишався здоровим і щасливим.
Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.
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