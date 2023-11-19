Лікування та профілактика: Як зрозуміти, що у кота глисти та як часто давати таблетки

Як визначити чи є у кота глисти

Коти та кішки – члени наших родин, яких ми любимо і за якими маємо стежити, щоб забезпечити їхнє здоров'я. Одним із поширених захворювань серед домашніх кішок є гельмінтоз, навіть у тих, які не мають доступу на вулицю.

У виданні zaxid.net, як лікувати та проводити профілактику зараження гельмінтами, а також що робити, якщо у вашого кота чи кішки з'явились симптоми.

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Гельмінти у кошенят

Організм кошенят є вразливим, і зараження гельмінтами може призвести до серйозних проблем з їхнім здоров'ям. Ветеринари рекомендують проводити профілактичну дегельмінтизацію за таким графіком:

У віці 2 та 4 тижні: перші препарати від глистів. До 16 тижнів: препарати кожні 2-3 тижні. До 6 місяців: профілактика гельмінтів кожен місяць. Від 6 місяців до року: препарати кожні 2-3 місяці. Після року: дегельмінтизацію проводять за потребою, але не рідше двічі на рік.

Симптоми гельмінтозу у котів

Зараження гельмінтами може відбуватися через контакт з іншими хворими тваринами, або через личинки на взутті або одязі людей. Ознаки хвороби можуть бути безсимптомними або з'являтися на різних стадіях. Серед основних симптомів:

Гельмінти в калі. Блювота. Проблеми зі стільцем. Свербіння поблизу анального отвору. Зміни в апетиті. Сльозотеча. Здуття живота. Швидка втомлюваність. Розлади в рості та розвитку. Апатія. Скуйовджена шерсть. Жовтіння слизових оболонок. Судоми.

Таблетки від глистів для котів

Якщо вашому коту виявили глисти, перед лікуванням слід врахувати кілька важливих моментів:

Зверніться до ветеринара, особливо якщо тварина має проблеми з травленням. Усім тваринам вдома слід давати препарати від глистів одночасно. Дозування препаратів залежить від ваги тварини, тому слід дотримуватися інструкцій. Препарати від гельмінтів доступні у різних формах (таблетки, суспензії, краплі), оберіть ту, яка найкраще підходить.

Профілактика гельмінтів у котів

Поза регулярною дегельмінтизацією, дотримання таких правил також допоможе запобігти зараженню:

Використовуйте засоби від бліх. Уникайте сирої риби та м'яса в раціоні. Обмежте контакт з безпритульними тваринами. Регулярно очищайте котячий туалет. Дезінфікуйте котячу лежанку. Очищайте миски та руки після контакту з твариною. Прибирайте одяг і взуття з вулиці.

Здоров'я вашого кота – в ваших руках. Дотримуйтеся порад ветеринарів і регулярно проводьте профілактичні заходи, щоб ваш улюбленець залишався здоровим і щасливим.

Коти вважаються одними з найбільш загадкових домашніх тварин і мають безліч прикмет та повір'їв, пов'язаних із своєю присутністю. Багато прикмет пов'язані з поведінкою котів.

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