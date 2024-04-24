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Як підживлювати плодові дерева, щоб вони пишно цвіли, а фрукти були солодкими

Ігор Романько

Чим підживлювати дерева, щоб плоди були солодкими
Чим підживлювати дерева, щоб плоди були солодкими

Весна – пора не лише оновлення природи, але й час подбати про майбутній урожай. Щоб дерева та кущі рясно цвіли та плодоносили, їм потрібна наша допомога – підживлення.

Підгодувавши свої плодові дерева та ягідні кущі навесні, ви можете бути впевнені, що отримаєте щедрий урожай смачних та соковитих плодів. Про це пише noviydoctor.com.

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Чому важливо підгодовувати плодові дерева та ягідні кущі?

  • Ґрунт з часом виснажується, а рослинам для росту та розвитку потрібні поживні речовини.
  • Підживлення допомагає деревам та кущам краще цвісти, зав'язувати більше плодів, а також робить їх більш стійкими до хвороб та шкідників.
  • Плоди з підживлених рослин стають більшими, соковитішими та смачнішими.

Які добрива використовувати?

  • Мінеральні добрива: аміачна селітра, сечовина, калійна сіль, сульфат калію, доломітове борошно.
  • Органічні добрива: перегній, компост, гній (у перепрілому вигляді).

Коли і як вносити добрива?

  • Березень-квітень: В цей час дерева потребують азоту, який сприяє росту листя та пагонів.
  • Квітень-травень: Під час цвітіння та зав'язування плодів важливо дати рослинам комплексні добрива з мікроелементами (бор, калій, кальцій).
  • Травень-червень: В період наливу плодів дерева потребують калію, який покращує їх смак та сприяє визріванню.

Способи підживлення:

  • Кореневе підживлення: Добрива вносяться в ґрунт навколо стовбура дерева або куща.
  • Позакореневе підживлення: Добрива розводяться водою та використовуються для обприскування листя.

Важливо!

  • Перед внесенням добрив ґрунт навколо дерева або куща потрібно зволожити.
  • Не перегодовуйте рослини, адже це може їм зашкодити.
  • Дотримуйтесь інструкції щодо застосування добрив.

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