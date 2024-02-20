Як використовувати кондиціонер, щоб не шкодив одягу: корисні поради від господинь

Здавалося б, використання пом'якшувача для білизни є доволі простим. Проте на практиці виявляється, що його застосування потребує обережності та розсудливості. Наприклад, мало хто знає, що кондиціонер заборонено застосовувати для догляду за спортивним одягом чи рушниками, адже надлишок засобу може зробити тканину жорсткою.

Розглянемо оптимальну кількість пом'якшувача для різних видів тканин. Про це пише Телеграф.

Коли утриматися від застосування

Заборонено додавати кондиціонер під час прання речей, що вбирають піт, водовідштовхувальних тканин чи вогнетривких виробів. Адже хімікати блокують правильне функціонування волокон. Також не можна пом'якшувачем обробляти рушники та ганчірки з мікрофібри.

Утриматися від кондиціонеру варто і під час догляду за одягом з еластану. Засіб з часом руйнує здатність спандексу пропускати вологу та розтягуватися.

Натомість кондиціонер ідеально підходить для бавовняних, лляних, трикотажних і джинсових виробів. Він ефективно зміцнює та захищає натуральні волокна.

Для делікатних речей типу вовни обирайте спеціальний пом'якшувач, аби уникнути деформації та усадки.

Оптимальна кількість

Дозування має відповідати об'єму завантаження білизни. Звертайте увагу на рекомендації виробника щодо концентрації формули. Зазвичай на кришці є мірний ковпачок з відповідними позначками.

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Коли додавати

Заливати кондиціонер слід у спеціальний відсік машини, аби під час полоскання він рівномірно розподілився по речах. Якщо ж кинути його у барабан, утворяться плями, а більшість засобу змиється зразу.

Отож, дотримуючись простих рекомендацій, ви зможете ефективно та безпечно скористатися перевагами кондиціонеру для комфортного догляду за улюбленим одягом.

Нагадаємо, ми вже писали, чим замінити кондиціонер для одягу.

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