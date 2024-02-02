Чим замінити кондиціонер для одягу: 3 цікавих лайфхаки

Останнім часом стрімке зростання цін на високоякісні пральні порошки та кондиціонери викликало незадоволення багатьох людей. Однак тим, хто шукає альтернативи дорогим кондиціонерам для білизни, не варто хвилюватися, UAportal розповів, що є кілька бюджетних засобів, які можна легко знайти у власній оселі.

Суміш оцту та бальзаму

Нетрадиційний метод передбачає використання суміші оцту і бальзаму для усунення неприємних запахів і збереження яскравості кольорів вашого одягу. Просто змішайте одну ложку будь-якого бальзаму для волосся (підійде навіть найдоступніший варіант) з парою ложок оцту в приблизно п'яти ложках води. Додавання половини ковпачка цього розчину під час прання дасть ефективний результат.

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Оцет з ефірними оліями

Оцет є улюбленим інгредієнтом серед дбайливих господинь завдяки своїм якостям по догляду за тканиною і властивостям проти вицвітання. Поєднавши пів склянки оцту з кількома краплями ефірних олій, таких як лаванда, м'ята, лимон, ялівець, ви можете наповнити свою білизну ароматом свіжості. Цей розчин найкраще використовувати під час циклу полоскання.

Тенісні м'ячики

Один з найпростіших методів полягає у використанні тенісних м'ячів для пом'якшення одягу під час прання. Разом з білизною покладіть їх у пральну машину – це чудова альтернатива традиційним засобам для пом'якшення тканини.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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