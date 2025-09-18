Ідеальна закуска: рецепт квашених зелених помідорів на зиму

Квашені зелені помідори на зиму — це класична заготівля, яка вирізняється простотою приготування та виразним смаком. Завдяки поєднанню зелених томатів, цибулі, часнику та спецій страва виходить ароматною, а плоди зберігають щільність і соковитість навіть після тривалого зберігання.

Така закуска чудово доповнить м'ясні чи рибні страви й стане універсальною добавкою до зимового столу.

Рецепт цікавий тим, що дозволяє зберегти недоспілі помідори, надаючи їм пікантного кислувато-гострого присмаку. Овочі розрізають навпіл, але не до кінця, утворюючи "кишеньку", у яку закладають часник і перець. Завдяки цьому томати рівномірно просолюються та набувають насиченого аромату.

Для приготування близько 6 літрових банок вам знадобляться:

зелені помідори — 4 кг;

цибуля ріпчаста — 0,5 кг;

часник — 200 г;

перець чилі — 3 шт.;

чорний перець горошком — 30 шт.;

кріп (парасольки) — 6 шт.;

петрушка (гілочки) — 6 шт.

Для маринаду:

вода — 2,5 л;

цукор — 300 г;

оцет 9% — 200 мл;

сіль кам’яна — 40 г.

Приготування розпочинається з маринаду: воду доводять до кипіння, додають сіль, цукор і оцет. Паралельно готують овочі: цибулю ріжуть півкільцями, перець чилі — смужками, часник очищають на зубчики. Кожен помідор надрізають і всередину вкладають перець із часником.

Банки слід попередньо вимити та простерилізувати. На дно кладуть зелень, спеції та трохи цибулі, після чого щільно викладають нафаршировані помідори. Зверху додають ще кілька шматочків цибулі й заливають гарячим або холодним маринадом.

Заготівлю стерилізують близько 20 хвилин (для літрових банок), після чого банки закочують, перевертають догори дном і залишають під рушником до охолодження. Взимку такі квашені помідори зберігають чудовий смак і стають справжньою прикрасою святкового та щоденного столу.

