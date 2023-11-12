Гниди на стародавніх муміях допомогли знайти новий метод отримання ДНК давніх людей

Науковці вперше відновили ДНК із цементу вошей на волоссі, взятому із муміфікованих останків, які датуються 1500-2000 роками. Це вдалося зробити завдяки тому, що клітини шкіри голови потрапляють у цемент, який виробляють самки вошей, коли прикріплюють яйця (гниди) до волосся.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Molecular Biology and Evolution, зазначається, що аналіз відкрив підказки про доколумбову міграцію людей у ​​Південній Америці. Цей метод може дозволити вивчити багато більше унікальних зразків людських останків, де немає зразків кісток і зубів.

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Доцент кафедри біології безхребетних в Університеті Редінга доктор Алехандра Перотті, яка керувала дослідженням, зауважила, що генетична інформація про людей може бути збережена "липкою речовиною, яку виробляє голова на нашому волоссі".

"Крім генетики, біологія вошей може дати цінні підказки про те, як люди жили й помирали тисячі років тому. Попит на зразки ДНК із давніх людських останків зріс в останні роки, оскільки ми прагнемо зрозуміти міграцію та різноманітність стародавніх людських популяцій", – додала вона.

Досі стародавню ДНК переважно витягували з щільної кістки черепа або з внутрішньої сторони зубів, оскільки вони забезпечують найкращу якість зразків. Однак останки черепа та зубів не завжди доступні.

Відновлення ДНК із цементу, виготовленого вошами, допомогло науковцям зробити висновки про людину та умови, в яких вона жила, виходячи з розташування гнид на її волоссі та довжини цементних трубок. Про їхнє здоров'я і навіть причину смерті може вказати тлумачення біології гнид.

Аналіз відновленої ДНК з цементу гнид, зокрема, виявив і підтвердив, стать кожної з мумій, а ще – генетичний зв'язок між трьома муміями та людьми, що жили в Амазонії 2000 років тому.

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Зокрема, аналіз показав, що початкове населення провінції Сан-Хуан мігрувало з суші та тропічних лісів Амазонки на південь від нинішньої Венесуели та Колумбії.

Під час дослідження також було виявлено найдавніші прямі докази клітинного поліомавірусу Меркеля – їх знайшли в ДНК однієї з мумій.

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