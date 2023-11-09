У Норвегії на фермерському полі виявили браслет вікінгів, виготовлений 1000 років тому (фото)

У Норвегії на фермерському полі виявили два багатовікові срібні артефакти епохи вікінгів – браслет і монету. Знахідку зробили на полі, яке розташоване в окрузі Іннландет.

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Срібний браслет датується епохою вікінгів, яка тривала приблизно з 800 року нашої ери до XI століття. Про це повідомляє Newsweek.

Вважається, що цей предмет міг використовуватися як валюта в той час. Монета ймовірно була в обігу між 10 і 11 століттями.

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Виявлення подібних знахідок разом із монетами дирхамів і гирями свідчить про те, що економіка срібла була в розпалі на внутрішніх фермах Норвегії, а не лише на торгових місцях біля моря. Металошукач Йорген Странде сказав, що, можливо, він знайде фрагменти срібного браслета, що залишилися, під час майбутніх досліджень.

Нагадаємо, в Італії археологи відкрили гробницю, якої не торкалися 2600 років.

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