Що не можна робити в День Андрія Первозванного: традиції та забобони

Що не можна робити на Андрія

Свято Дня Андрія Первозванного відзначається на честь одного з дванадцяти апостолів Христа. Святого Андрія, як його ще називають Первозванним, шанують у християнському календарі. Хоча новий стиль святкування дати змінив календар, традиції та звичаї святкування залишаються незмінними.

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Хто такий Андрій Первозванний

Андрій народився в Галілеї, у місті Віфсаїді, на початку I століття, у родині рибалки. Здавна відзначав своє віддане служіння Богу, не одружившись. Після почуття проповіді Іоанна Предтечі про прихід Месії, Андрій став його учнем. Згідно з переказами, Андрію випала честь бути першим названим апостолом Ісуса Христа, що дало йому прізвище Первозванний. Він був свідком Воскресіння та Вознесіння Христового та мав великий внесок у поширення християнства.

Після Вознесіння Христа, Андрій проповідував в язичницьких країнах, дійшовши навіть до Києва та Новгорода. За свідченнями, після повернення до язичників, його розіп'яли на хресті. Мощі апостола були перенесені до Константинополя та пізніше – до Італії.

Коли День Андрія Первозванного

З 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Це призвело до того, що День Андрія Первозванного за новим стилем тепер відзначається 30 листопада, на 13 днів раніше, ніж раніше.

Андріїв день – традиції свята

У цей день віряни традиційно відвідують храм для вшанування святого. Андрія Первозванного вважають покровителем моряків і рибалок, тому просять його захистити їх у їхніх справах. Також святого просять захищати сім'ї, зміцнювати віру та сприяти єдності людей, про щасливий шлюб і милосердя до ближніх.

У народному календарі 30 листопада, або Андріїв день, відомий як Андрій Осінній. Традиційно, цього дня родини накривають багатий стіл, і хоча триває Різдвяний піст, страви повинні бути пісні. За фольклором, це також час для ворожінь, навіть якщо церква не схвалює цю практику.

Що не можна робити в День Андрія Первозванного

За традиційними звичаями, в День Андрія Первозванного заборонено:

Лаятися, особливо з родичами.

Виконувати тяжку роботу по дому.

Шити, вишивати, в'язати, ткати, прясти.

Влаштовувати гучні застілля.

За повір'ями, в цей день нечиста сила має особливу потужність, тому рекомендується утриматися від зайвих справ та уникати гостей вдома.

Нагадаємо, UAportal також розповів про історію Дня святого Миколая, традиції свята, та що не варто робити у цей день.

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