Що не варто робити одразу після пробудження, щоб не бути сонним: поради сомнологів

Чому не варто користуватися смартфоном після пробудження вранці, щоб не бути сонним

Спеціаліст з сну Ненсі Х. Ротштейн надала коментар британському виданню, роз'яснюючи, які звички слід виключити зі своєї ранкової рутини для досягнення більшої бадьорості.

За словами експерта, однією з таких шкідливих звичок є перевірка повідомлень на мобільному телефоні безпосередньо після пробудження, пише Express.

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Перевірка телефону вранці або перед сном може призвести до того, що ваш мозок переключається з дельта-хвиль на бета-хвилі, що може призвести до пропуску важливих альфа- та тета-хвиль, пояснює Ротштейн. Ця перепрограмування мозку може мати негативний вплив на наше самопочуття та продуктивність протягом дня, зокрема викликати сонливість та неуважність.

Замість цього, щоб правильно прокинутися вранці, експертка пропонує дотримуватися такого життєвого лайфхаку: як тільки ваш смартфон включає будильник, вставайте одразу, щоб вимкнути його, і потім намагайтеся якнайшвидше підняти ліжко, щоб подолати спокусу знову заснути.

Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують дорослим спати від семи до дев'яти годин на ніч. У той же час підліткам потрібно більше часу в ліжку – від восьми до десяти годин сну, а дітям віком від шести до 12 років рекомендується спати від дев'яти до 12 годин на ніч.

Недостачу сну медики і науковці пов'язують з численними хронічними захворюваннями, такими як апное уві сні, хвороби серця, нирок, високий кров'яний тиск, діабет, інсульт, ожиріння та депресія. Відновлення нормального режиму сну та підтримання якісного сну стає важливою частиною здорового способу життя.

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